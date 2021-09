Voditelj Uroš Slak pred novimi televizijskimi izzivi

Iskal bo zgodbe, ki bodo razkrivale do zdaj gledalcem nepoznane plati gosta.

Televizijski voditeljje brez dvoma eden najprepoznavnejših medijskih obrazov pri nas. Na zaslonih je prisoten že leta in se vztrajno drži v vrhu, kljub temu pa ves čas išče izzive, ki njegovi voditeljski žilici ne dajo miru. Že kmalu se bo znašel pred povsem novim, in sicer na male zaslone prihaja oddaja Ena na ena.Ustvarjalci obljubljajo iskrene, intimne, na trenutke provokativne, predvsem pa sveže teme, o katerih bo Slak vsako nedeljo razglabljal s svojimi gosti, ki prihajajo iz politike, gospodarstva, kulture, športa in z drugih področij. V vsaki oddaji se bo soočil z gostom v iskrenem, intimnem, tudi provokativnem pogovoru ter ga razgalil z vseh možnih zornih kotov. Poskušal bo razkriti, kaj se skriva za podobo, ki je gledalcem že znana, in se posvetil odstiranju plasti posameznikove osebnosti v enournem pogovoru. Oddaja se bo osredotočila predvsem na vprašanje zakaj in iskanje odgovorov nanj.»Z gosti se bom osredotočil na vprašanje, zakaj se je nekaj zgodilo v določenem obdobju, iskal bom kontekst njihovih odločitev, njihovega delovanja in se posvečal temam, ki odlikujejo njihove osebnosti. Z novo oddajo bomo poskušali v medijski prostor vnesti nekaj novega, svežega, drugačnega. Sem na točki v svoji karieri, ko sem dovolj zrel za iskren pogovor ena na ena z različnimi ljudmi, ki jih morda mnogi še ne poznajo, so pa izjemno uspešni tudi na svetovnem nivoju in imajo veliko zanimivih pogledov, o katerih jih nihče ne sprašuje, o politiki, o tem, kam nas pelje trenutno družbeno stanje,« iskreno pove o svojem novem projektu.