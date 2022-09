Voditelj RTV-ja žalosten: Plakate z napovedjo stavke so ponoči »neznanci« odstranili z vrat pisarn

Zvezdan Martič, slovenski novinar, voditelj, scenarist, producent in urednik, ki že vrsto let deluje na javni televiziji se je, tako kot večina RTV-jevih novinarjev, ki si že od maja letos prizadevajo doseči spremembe pri vodilnih in njihovem delovanju, udeležil včerajšnje 24- urne stavke. Kot navaja stavkovni odbor, so med stavkovnimi zahtevami novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija, dogovor o kadrovski politiki, pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTV SLO in socialni dialog. Med posebnimi zahtevami so tudi odstop generalnega direktorja RTV SLO Graha Whatmougha, odgovorne urednice informativnega programa TV SLO Jadranke Rebernik, v. d. urednika uredništva za nove medije Igorja Pirkoviča in predsednika programskega sveta zavoda Petra Gregorčiča.

Plakat z napovedjo stavke. FOTO: Osebni arhiv

Novinarji so že dneve pred stavko na vrata svojih pisarn in studiev nalepili plakat z napovedjo termina in vsebine stavke, vendar so jih 'neznanci' sproti vse odstranili. Le pri Zvezdanu je plakat še dalje visel, pa ne za dolgo: »Prejšnji teden sem napisal, da so ''neznanci'' trgali stavkovne plakate, ampak z mojih vrat si ga niso upali. No, pod krinko noči so zbrali pogum in ko sem na dan stavke prišel v pisarno, plakata na mojih vratih ni bilo več. Bravo ''neznancem'' za pogum. Obesil sem nov plakat, tako da vabljeni na trganje še enkrat. Čakam pri odprtih vratih s piškotki in kavico!« je prijazno zapisal Zvezdan na svojem fb profilu. Za trganje je vseeno potreben pogum, kot tudi za resnico v informativni oddaji Utrip, ki jo je pripravil Zvezdan in katera govori o trenutnem stanju na RTV, težavah v zdravstvu in zadnji aferi v celjski bolnišnici ter političnih, gospodarskih in diplomatskih zapletih. »Za zadnji Utrip sem dobil veliko pohval za pogum. To me veseli, a hkrati sem malo žalosten, da moraš biti v naši družbi pogumen, če govoriš resnico«, je zapisal.