Voditelj Peter Poles hčerko pospremil na njen prvi intervju

Prvi gledalci so si animirano pustolovščino, v kateri pes Clifford zraste do ogromne velikosti, že ogledali v ljubljanskem Koloseju, na premiero pa sta prišla tudi igralca, ki sta likom posodila svoj glas, in sicer Amalija Veger Poles (glas dekleta Emily, lastnice psa Clifforda) in David Dolamič (glas strica Caseyja).

Amalijo sta na njen prvi televizijski intervju pospremila starša Nika Veger in Peter Poles. Za oddajo Pop In pa so spregovorili o tem, da razumejo to veliko ljubezen do hišnih ljubljenčkov, saj imajo tudi sami doma psa oziroma psičko, po imenu Arya.

