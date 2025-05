Voditelj objavil, da je »JJ« zmagovalec Evrovizije, usuli so se komentarji

Slovenski igralec in voditelj, ki je v oddajah gostil številne svetovno znane pornozvezde in zvezdnike, Iztok Gartner je s svojo zadnjo objavo na družbenih omrežjih sprožil plaz ogorčenih odzivov – in to, kot je pozneje nakazal, povsem neupravičeno.

V objavi je s pomočjo umetne inteligence ustvaril podobo zmagovalca letošnje Evrovizije, pevca JJ-ja, kot bi bil lahko videti čez trideset let. A njegova šala, ki je bila zamišljena kot satirična refleksija »cvilečega nastopa pevca«, je v očeh nekaterih postala nekaj povsem drugega – norčevanje iz Janeza Janše, predsednika stranke SDS, ki ga del javnosti pogosto označuje z začetnicami JJ.

Fotografija, ki prikazuje starejšega moškega z izrazito obrazno mimiko, je bila za marsikoga dovolj, da so Gartnerjevo objavo razumeli kot politično provokacijo; pisali so, da se norčuje iz Janše in naj se raje drži dela, ki ga zna.

(Oglejte si fotografijo):

Gartner se je na komentarje odzval le z dodatnim pojasnilom:

»Očitno ta objava potrebuje dodatno pojasnilo, saj ste se spodaj vžgali člani stranke SDS, ki očitno sploh niste prebrali mojega zapisa in ste dobili idejo, da se delam norca iz Janše! Bučkoti trapasti, JJ je ime zmagovalcu letošnjega Evrosonga, ki je cvilil, kot da bi stopil na legokocko, zato sem dal fotko, kjer na stara leta še vedno cvili, ampak res zgolj s pomočjo legokocke. Kje, pri milem bogu, ste v tem zapisu videli in razumeli, da gre za Janšo, pa pojma nimam. Razen če imate idejo, da je zmagal na Evrosongu, kar piše v prvem stavku! Adijo pamet, res.«

Gartner je tako kategorično zavrnil povezavo z Janšo in dodal, da se je želel zgolj poigrati z vizualno satiro in eksperimentirati z umetno inteligenco. Njegova objava, kot pravi, nima nikakršne zveze s slovensko politiko.

Kdo je pravi JJ?

Zmagovalec letošnje Evrovizije, ki nosi umetniško ime JJ, prihaja iz Avstrije, ima pa tudi nekaj filipinske krvi. Njegova zmaga je odmevala predvsem zaradi pop opere, ki jo je zapel, oziroma drznega in visokega vokalnega nastopa.