Voditelj nacionalke si je takole dal duška: v avtu se mu je snelo (VIDEO)

Avtomobil je prostor, kjer smo lahko najpogosteje sami, zato si mnogi takrat vzamejo čas za razmišljanje, vrtanje po nosu, pogovor s partnerjem in ne nazadnje tudi s petjem. Slednjega se je poslužil tudi voditelj in novinar športne redakcije na RTVS Saša Jerković, ki se je ob poslušanju njemu ljube pesmi kar razvnel.

So na energično in doživeto petje in slemanje z glavo vplivale nevzdržne razmere na RTV Slovenija, zaradi katerih zaposleni danes že četrtič stavkajo? Jerković je pel na pesem ameriške glasbene skupine, ki je znana predvsem po politično obarvanih besedilih in mešanici rocka, metala, rapa ... Naslov pesmi pa je Fu** you, I won't do what you tell me (Je** se, ne bom naredil, kar mi rečeš).

Kako je bilo njegovo petje slišati, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

