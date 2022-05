Vlado Pilja je izgubil dva tisoč evrov

Znani slovenski glasbenik Vlado Pilja se rad spominja svojega edinega resničnostnega šova, ki je bil Big Brother. Ker ga nikoli prej ni spremljal, se v hiši ni ravno znašel, saj ni razumel bistva šova, je pa s svojim humorjem in zmedenostjo zelo popestril dogajanje ter udeležence spravljal v smeh.

Vlado se je leta 2015 v hišo BB vselil z razvpito srbsko starleto Sorajo Vučelić in zvezdnico resničnostnih šovov Suzano Jakšič. FOTO: zasebni arhiv

Njegov karakter je tisti, ki razvedri vsakogar v še tako negativni situaciji. Ima pa Vlado še eno željo po malce drugačnem šovu. Želi si, da bi nekoč lahko odpotoval v Teksas in obiskal Las Vegas.

»Ker sem velik oboževalec Elvisa in casino igralnic in ker sem delal kot krupje v nekaj ljubljanskih casinojih, si vsekakor želim videti Vegas, saj bi rad, kot pravi 'gambler', priigral kaj denarja,« pove Vlado, ki do danes v casinojih ni prislužil skoraj nič.

»Roko na srce, igralničarstvo na dolgi rok je velika izguba. Spomnim se nekega dne, davnega leta 2004, sem dobil vizijo, navdih, da bo danes moj dan in da bom na ruleti priigral 10.000 evrov, takrat tolarjev. Grem v casino, igram malo serijo in v zelo kratkem času izgubim 2.000 evrov. Takrat sem rekel: 'Hvala lepa in adijo, casino!'«