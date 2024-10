Vlado Novak kot kralj ulice (FOTO)

Scenarist Rok Vilčnik rokgre, režiser Matjaž Latin in prvak drame SNG ter prejemnik Borštnikovega prstana 2014 Vlado Novak so v mariborskem KGB predstavili sočno ulično monokomedijo Kralj ulice. Vlado Novak predstavlja klošarja Jožeka, ki ima hišo iz kartona in si lahko vsak dan postavi novo in ni tipičen berač. Živi pred Mercatorjem na Taboru in ne pije več, med berači pa se je znašel zaradi življenjske zgodbe, ki jo eden najboljših slovenskih dramskih in filmskih igralcev mojstrsko odigra.

Rok Vilčnik rokgre in Matjaž Latin sta odlična formula za uspeh. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Vilčnik in Latin sta v preteklosti skupaj ustvarila veliko tovrstnih monodram oziroma monokomedij, ki so osvojile srca množic. »Gre za izpoved pokončnega klošarja,« pravi Vilčnik, ki z Latinom goji poseben odnos do klenih in malo posebnih Štajercev. »V njihovem življenju, za katero bi danes rekli, da je neprilagojeno, a ni, najdemo ogromno tragike, pa tudi komedije. Torej material za zgodbe, ki se pišejo same,« še pravi Vilčnik.

Vsestranska producentka Urška Košica in Svetlana Dramlić iz Rosa Production FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Bor Greiner iz jutranjega programa Radia City je na monokomedijo pripeljal mamo Alenko.FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Legendo slovenske narodnozabavne glasbe Alfija Nipiča so v družbi žene oblegali oboževalci. FOTO: MP Produkcija/pigac.si