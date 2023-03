Vitranška pravljica: Bojan Križaj s temnolaso Špelo obujal spomine (FOTO)

Po uspešni Zlati lisici je bil v Kranjski Gori še 62. Pokal Vitranc – tekma za svetovno prvenstvo v moškem veleslalomu. Na kar dveh veleslalomih so se tako minuli konec tedna pomerili najboljši smučarji na svetu. Slovenski adut za stopničke je bil seveda Žan Kranjec, v zadnjih sezonah edini Slovenec, ki se v veleslalomu kosa z najboljšimi na svetu.

Srečko Medven, generalni sekretar Pokala Vitranc, z ženo Mojco Zagernik Medven in hčerko Mašo

Žan je bil na podkorenski strmini doslej najboljši peti, letos pa je svojo uvrstitev v nedeljskem veleslalomu izboljšal za eno mesto, potem ko je bil v soboto četrti. Je pa bil konec tedna veliko bolj naklonjen svetovnemu in olimpijskemu prvaku, Švicarju Marcu Odermattu, ki je v Kranjski Gori nadaljeval zmagoviti niz voženj in kraljeval na vrhu zmagovalnega odra oba dneva, na drugem in tretjem mestu pa sta se izmenjala Francoz Alexis Pinturault in Norvežan Henrik Kristoffersen.

Ne cedita se samo med in mleko

Koronski izzivi so zadnji dve leti pustili posledice v organizaciji Pokala Vitranc, ki je bil leta 2020 zaradi okužb tik pred zdajci prvič odpovedan. Letošnje leto je po treh letih prvo, ko se je organizacija vrnila v stare tirnice in so se organizatorji na vse pretege trudili, da bi tudi obisk vrnili na nekdanjo raven. V zadnjih dneh jim je močno ponagajalo vreme, vendar so dolgoletne izkušnje in znanje ter predanost delavcev znova poskrbeli za odlično pripravljeno progo, ki je zdržala oba dneva.

Generalni sekretar Pokala Vitranc Srečko Medven je hvaležen in ponosen na ekipo; del Pokala Vitranc je od leta 1996, pod zadnjih 25 tekmovanjih se je podpisal kot generalni sekretar. Po vsej verjetnosti je zdaj prišel čas za slovo. Že lani je Medven namignil, da se bo počasi poslovil, in čisto verjetno je, da je bil 62. Pokal Vitranc njegova zadnja tekma v tej vlogi.

Pester spremljevalni program

Kot v starih časih je bilo znova pestro tudi dogajanje v VIP-šotoru, kjer smo zasledili številne znane obraze iz sveta športa, estrade, politike in gospodarstva. Za vse druge obiskovalce je bilo za zabavo poskrbljeno v središču Kranjske Gore. Parkirišče Hotela Kompas je bilo osrednje prizorišče, tam so pripravili ogromen oder in na njem izvedli javno žrebanje startnih številk, v soboto podelili pokale najboljšim in s popoldanskim dogajanjem pripravili zabavni program, namenjen tako otrokom kot odraslim.

Nastopili so Glasbeni studio Osminka, Foksi z olimpijskim zakladom, DJ Knehtl, Maša Golob na električni violini in Cirkus Fuskabo s Tamio Šeme. Za dostojno slovo od zime so znova poskrbeli z nepogrešljivim delom Pokala Vitranc, Zabavo zime, na kateri so za odlično zabavo poskrbeli Klemen Slakonja z bandom in zasedba Hamo & Tribute2love.