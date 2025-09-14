OMREŽJE X

Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence

»Zdaj me eni sprašujejo, kako to, da imam tako visoko pokojnino. Eni imamo dva pokojninska stebra.«
Fotografija: FOTO: arhiv
FOTO: arhiv

S. N.
14.09.2025 ob 09:25
14.09.2025 ob 11:11
S. N.
14.09.2025 ob 09:25
14.09.2025 ob 11:11

Franci Kek, nekdanji poslanec, organizator kultnega Rock Otočca, snemalec skritih kamer in še kaj, je na družbenem omrežju X objavil pereč tvit. Kot je zapisal, so mu sprva naračunali 3.140 evrov, nato določili 3.000 evrov kulturniške podpore, na koncu pa je prejel le 2.594 evrov. Ob tem je dodal še ironičen komentar »Misl’m …!« in nagovoril nekdanjega poslanca SDS Jožeta Jerovška z vprašanjem: »Koliko imaš pa ti, @JozeJerovsek?«

FOTO: X
FOTO: X
 

Ob tem je ironično dodal: »Zdaj me eni sprašujejo, kako to, da imam tako visoko pokojnino. Eni imamo dva pokojninska stebra. Enega kot vsi in drugega, če delaš za kakšne takšne službe (koga kdaj kam pelješ, Kučanu sem ter tja narediš uslugico, kaj napišeš na tviter ...)«.

Spomnimo, Kek je bil po študiju zaposlen v Zavarovalnici Tilia, kjer je delal kot vodja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. Kasneje je stopil v svet medijev in postal eden najbolj prepoznavnih obrazov skritih kamer, ki jih je ustvaril več kot sto šestdeset. Ob tem se je uveljavil tudi kot organizator festivalov, najdlje je vodil Rock Otočec, ki je bil vrsto let ena največjih glasbenih prireditev v Sloveniji.

Poleg medijske in kulturne dejavnosti je bil aktiven tudi v politiki. Najprej je deloval na lokalni ravni kot občinski svetnik, kasneje pa je postal poslanec v Državnem zboru. V političnem življenju je bil povezan z različnimi strankami in pobudami, kjer je sodeloval pri oblikovanju kulturne in družbene politike. V zadnjih letih se je posvetil tudi podjetniškim in ustvarjalnim projektom, med drugim prenovi stare hiše, ki jo je s soprogo preuredil za oddajanje.

Razkritje njegove pokojnine je sprožilo burne odzive, saj 2.594 evrov mesečno krepko presega povprečno slovensko pokojnino. Marsikdo je v njegovih besedah prepoznal ironijo in kritiko sistema, spet drugi pa so se obregnili ob to, da se javne osebnosti pritožujejo nad zneski, ki se večini upokojencev zdijo nedosegljivi. Je pa res, da bi pri Keku lahko šlo tudi za potegavščino ...

 

