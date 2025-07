Virtuoz Uroš Perić navdušil tudi v Španiji

Znani slovenski glasbenik Uroš Perić, eden najboljših interpretov zlate dobe jazza, soula in gospela na svetu, je minuli konec tedna španskemu občinstvu na mednarodnem jazz festivalu v San Javierju pričaral pravo glasbeno čarovnijo. Perić je občinstvo popeljal skozi najlepše trenutke jazzovske zgodovine.

Poseben del koncerta je posvetil glasbi legendarnega Raya Charlesa – z izjemno interpretacijo, ki potrjuje, zakaj ga mnogi po svetu uvrščajo na prvo mesto med sodobnimi izvajalci te glasbene ikone. Za enega izmed vrhuncev večera je poskrbel tudi Emmet Cohen, nedvomno eden najboljših svetovnih pianistov, ko se je Periću pridružil na klavirju. Skupaj sta ustvarila pristen, neponovljiv dialog dveh karizmatičnih glasbenih duš.

Uroš Perić je blestel tudi v Španiji.

»Izjemno vesel sem, da sem ga spoznal, saj je zame trenutno najboljši jazzovski klaviaturist na svetu,« je dejal Perić po koncertu.

Ob njem zablestela tudi pevka

Sicer pa Festival Internacional de Jazz de San Javier, ki poteka vse od leta 1998, velja za enega najpomembnejših in največjih jazzovskih glasbenih dogodkov v Španiji, kar priča program prvovrstnih ustvarjalcev. Na odru, ki so ga zavzeli Marcus Miller, eden najboljših basistov vseh časov, vokalistka, pianistka in skladateljica Judith Hill, znana violinistka in vokalistka Eva Slongo ter mnogi prominentni španski jazz glasbeniki, je Uroša Perića spremljal veličastni Barcelona Big Blues Band, ki ga vodi spektakularni kontrabasist Ivan Kovačevič.

Za klavirjem se mu je pridružil Emmet Cohen.

Na odru je kot Perićeva gostja zablestela tudi pevka Saša Lešnjek. Po festivalu, ki redno privabi okoli 25.000 obiskovalcev na leto, je Perić naslednji dan navdušil še v intimnejšem ambientu – z nastopom v kultnem barcelonskem jazz klubu Jamboree Live Music. Tudi tokrat mu je občinstvo namenilo stoječe ovacije, s čimer je naš glasbenik ponovno dokazal, da sodi v sam vrh svetovne glasbene scene v tem žanru.