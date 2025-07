Violeta Tomić se umika, iz bolnišnice sporoča: »Poskrbeti moram zase!«

Violeta Tomić, nekdanja poslanka, zdaj pa aktivistka in igralka, se je v teh dneh oglasila z iskreno in čustveno objavo na družbenih omrežjih, kjer je svojim sledilcem sporočila, da jo nekaj časa ne bo. »Poskrbeti moram zase,« je zapisala ob objavi fotografije z bolnišnice. S tem sprožila val pozitivnih komentarjev in voščil s toplimi željami po čimprejšnjem okrevanju. Pod objavo se je v prvih urah zvrstilo okoli 400 komentarjev.

Njeno sporočilo o umiku zaradi zdravstvenih in osebnih razlogov je med sledilci naletelo na izjemno topel sprejem. V komentarjih so se vrstile spodbudne misli, izrazi naklonjenosti in solidarnosti: »Hitro okrevanje, Slovenija vas potrebuje!«, »Violeta, včasih se moraš upočasniti, da pride vse na svoje mesto. Počivaj, tvoje zdravje zasluži prvo mesto.«, »Draga, ti boš to sfajtala, itak! Če karkoli, samo javi.«, »Draga moja sestrična, drži se, saj si večna borka! Nasmej se in spomni na najina druženja. Saj veš, da bo vse ok.«, »Violeta brez tebe bo dolgčas. Nisi izbrala najboljšega hotela – zgleda bolj kot lazaret. Vse dobro želim!«, »Naj okreva tvoj najšibkejši člen.«, »Včasih je treba stopiti korak nazaj, da lahko kasneje ponovno naredimo korak naprej.«

Mnogi so poudarili, da se zavedajo, kako naporno je življenje v javnosti, sploh ob vsem, kar je Violeta doživela v svojem življenju – tako v politiki kot tudi zasebno. (Več v članku: Iskrena Violeta Tomić: Umivala sem mu noge, da ni znorel)

Kasneje je Tomić objavila še ganljivo zahvalo vsem, ki ji pomagajo v teh težkih trenutkih. Posebej je izpostavila dve osebi, ki sta ji že v času prebolevanja covida vsak dan pomagali peljati njeno psičko Šivo na sprehod, in zdaj še eno, ki je psičko prevzela v teh dneh.

»Edino, kar res potrebujem, je, da mi nekdo pelje na sprehod mojo mlado in preveselo Šivo. Potem je moje srce mirno in se lahko nemoteno in brez slabe vesti posvetim okrevanju,« je zapisala in dodala: »Šiva je nora nanjo, in prinesla mi je celo ta čudovit šopek! Hvala!«

S temi besedami je Tomićeva pokazala, kako pomembna je skromna pomoč bližnjih in kako lahko majhna dejanja pripomorejo k večjemu miru in okrevanju.

Pred umikom – še javni nastop

Le nekaj dni pred umikom se je Tomićeva pojavila v javnosti v pogovoru z geopolitičnim analitikom dr. Urošem Lipuščkom in novinarko Polono Frelih na YouTube kanalu. V razpravi so odprli aktualno temo: ali bi morebitni referendum o izstopu Slovenije iz Nata lahko sprožil mednarodne posledice in tuj vpliv na notranjepolitične procese.

Violeta Tomić je presenetila tudi z nekoliko spremenjeno podobo. Namesto značilne temne, skoraj ikonične pričeske, s katero smo jo bili vajeni spremljati v preteklih letih, se je tokrat pojavila s svetlejšimi, plavkastimi toni in nežnejšim videzom.