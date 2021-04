Violeta Tomić je žalostna: Pogrešala te bom, zelo!

Poslanka Levice in nekdanja igralkaponovno žaluje. Potem ko je, pred tem pa je, ponovno objokuje smrt prijatelja.»Moj dragi prijatelj, nikoli več ne bova spila karampapuli, pa potem malicala, da bi ure in ure debatirala ob domači mizi v tvoji gostilni. Pogrešala te bom, zelo!« je zapisala ob novici, da je na velikonočni ponedeljek umrl. Znani gostilničar z Jugorja pri Metliki je bil tudi ambasador Bele krajine. V klubu prijateljev metliške črnine so ob njegovi smrti zapisali, da ga bodo v mislih in spominih »ohranili kot uglajenega, vedno urejenega, strokovnega, profesionalnega in informiranega gostinca, natakarske drže, ki postaja že redkost, prešernega nasmeha in polnega hudomušnih izjav. Gostoljubni Peter, že tretji v generaciji Petrov Badovincev, je svoje poslanstvo našel in širil v domači gostilni na Jugorju, kjer je bil zadnja leta tudi carinik ob prihodu na Svobodno belokranjsko ozemlje. Da je velik ljubitelj vina, je potrdil z aktivnim članstvom v Klubu prijateljev metliške črnine. Slednji je svoje korenine pognal prav v Gostilni Badovinac na Jugorju, ki je bila Petrov prvi in edini dom. Vinska zgodba se tukaj ni zaključila, nasproti gostilne namreč uspeva Tofova brajda, zasajena ob osemdesetletnici Toneta Fornezzija Tofa.Z gostinsko ponudbo je skozi leta s svojim znanjem, pristnostjo in bogatimi izkušnjami predajal dediščino potomstvu z željo, da bi Gostilna Badovinac še naprej živela. Z odhodom gostilničarja Petra Badovinca ostajamo brez vedno strpnega sogovornika in zvestega prijatelja. Človeka z veliko začetnico, ki je ob razdajanju za druge vedno pozabljal nase.«