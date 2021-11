Vinska kraljica ponovno ostala brez martinovega

Mariborska vinska kraljica Neža Jarc, ki je svoj dveletni mandat (2020-2022) začela septembra lani, bo že drugo leto zapored ostala brez največjega praznika svojega vinorodnega okoliša - martinovega, ki velja za neformalno štajersko oziroma mariborsko novo leto, saj ji ga je že drugo leto zapored vzela korona.

Naj bo to vseeno prazničen dan ob dobri žlahtni kapljici in Martinovi pojedini.

»Vsekakor smo vsi upali že od lanskega odpadlega martinovanja, da bomo letos lahko skupaj nazdravljali in se veselili na Trgu Leona Štuklja, pa žal to ne bo mogoče. Seveda to ni najboljši občutek, ampak nič ne moremo. Zdaj je pomembno to, da upoštevamo ukrepe in ostanemo zdravi,« pravi Neža. »Kljub vsemu pa je martinovo največji vinski praznik, in prav je, da ga praznujemo, pa čeprav bo letos to ponovno v krogu naših domačih. Naj bo to vseeno prazničen dan ob dobri žlahtni kapljici in Martinovi pojedini. Nazdravimo vsemu dobremu in lepemu. Nazdravimo letošnji letini. Predvsem pa nazdravimo na boljši jutri, v upanju, da bomo drugo leto res lahko skupaj nazdravljali sv. Martinu na Trgu Leona Štuklja!« sklene 12. mariborska vinska kraljica, ki prihaja iz Svečine.