Vinka Šimeka doletela velika čast

»Doletela me je velika čast. Povabljen sem bil na izjemen glasbeni dogodek v avstrijskem Gradcu, kjer je 40 let glasbenega ustvarjanja zaznamoval avstrijski bend Opus, poznan po svetovni uspešnici Live is life.

Ta tudi po štiridesetih letih še vedno zveni v ušesih in srcih milijonov poslušalcev po vsem svetu. Še več, skladba je dnevno predvajana na 700 radijskih postajah, na YouTubu ima vsak dan tri milijone ogledov,« je ponosen znani štajerski humorist Vinko Šimek, pevec in voditelj številnih koncertov naših glasbenih skupin v tujini.

Avtor glasbe in besedila za pesem Live is life je Ewald Pfleger, tudi frontman benda Opus, ki je na ta dan praznoval tudi osebni jubilej, 70. rojstni dan. Ob tem so mu podelili prestižno glasbeno priznanje Eurostar, podelil mu ga je predsednik AKM Peter Vieweger. »V Gradcu se je, da bi v živo slišali slavno pesem, zbrala resnično vsa glasbena smetana, pa tudi bend Opus, katerega nastop so popestrile odlične Schick sisters. S skupino je zapel tudi evropski glasbeni diamant Jess Robin. Ob tem je izšla knjiga, ki jo je napisal avtor uspešnice Ewald Pfleger.

V njej se je razpisal tudi o tem, da je za promocijo znane pesmi veliko naredil prav tako legendarni Diego Maradona, ki je posnel video, v katerem svoje vragolije z žogo izvaja ob pesmi Live is life. Mimogrede, omenjeno uspešnico je posnela tudi naša skupina Laibach.

Jubilant Ewald Pfleger in Vinko Šimek FOTO: OSEBNI ARHIV