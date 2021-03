Vili Resnik in Miran Rudan spet skupaj

Jože Skubic bo znova nastopil. FOTOGRAFIJE: ARHIV RTVS

Resnik in Rudan sta bila še nedavno tekmeca zaradi skupin Pop Design in Pop Dizajni.

Nova glasbeno-razvedrilna oddaja V petek zvečer, ki jo spremljamo v prime timu na prvem programu Televizije Slovenija, vsak teden poskrbi za nov odmerek dobre glasbe, zabave in humorja. Prinaša pa tudi številne posebne glasbene točke, od katerih so mnoge v tej oddaji izvedene prvič. Že ta petek se nam obeta celo več takih, saj bo v oddaji, prvič po 15 letih, v živo spet zapel, nekdanji pevec ansambla Slapovi.Predstavil se bo s ponarodelo pesmijo Ne reci nikdar, ki jo bo zapel z Erosi in Orkestrom Mandolina Ljubljana. Že v minuli oddaji pa sta pesem Slapov Da spočijem se na tvoji rami čutno odpela tudiin, sicer pevka S.O.S. kvinteta. Odzivi na njun nastop so bili zelo pozitivni. Pa tudi sicer ima oddaja, po nekaterih komentarjih sodeč, vedno več privržencev, čeprav nekateri pogrešajo več narodno-zabavnih viž.A slišimo tudi te, čeprav v izvedbi spremljajočega benda Diamanti, ki oddaji daje svoj čar. Če se jim pridružijo še godalci, pa toliko bolj. Prav tako bosta v petkovi oddaji, ki bo že tretja po vrsti, prvič skupaj na odru stala in pelain, še nedavno tekmeca zaradi skupin Pop Design in Pop Dizajni, zaradi česar so se člani nekdanje uspešne zasedbe znašli celo na sodišču. Resnik in Rudan bosta zapela legendarno uspešnico Ko si na tleh, Rudan sam pa tudi Avsenikovo Prijatelji, ostanimo prijatelji.Ne nazadnje je na neki način povezan z Avseniki, saj je bil njegov stricdolgoletni klarinetist Ansambla bratov Avsenik. Voditeljainbosta v oddaji gostila še, ki bo prihodnje leto praznoval 60-letnico svoje glasbene kariere, Erose,inPrav tako se bosta izkazali spremljevalni vokalistki benda Diamantiin, ki bosta sinzapeli uspešnico skupine Joker Out Gola. Didžejka Melani pa se bo tudi tokrat povezala s številnimi znanimi slovenskimi glasbeniki v njihovih domovih. V tretji oddaji se bodo na nasprotnih tribunah v poznavanju slovenske glasbe pomerili »ta glasni« Vili Resnik,inter »ta lepi« Miran Rudan,in Eva Černe.