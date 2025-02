Vikend za vse generacije! Prihaja veliki pustni vrhunec

Miuli konec tedna je bil v najstarejšem slovenskem mestu pester, saj je bil namenjen prav vsem generacijam. V petek sta se tako na odru ptujske karnevalske dvorane znašla Željko Bebek in Neda Ukraden, ki skupaj štejeta 155 let! »Sponzor tega koncerta bi lahko bil tudi ZPIZ,« je v šali dejal eden izmed organizatorjev.

Soorganizator Gorazd Ladinek v družbi Alena Damjanoviča, vodje Pahorjevega podkasta

Doroteja Premužič je redna gostja največjih dogodkov v ptujski karnevalski dvorani. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Veterana iz Bosne in Hercegovine sta na odrske deske stopila ob 23. uri in množico razveseljevala z največjimi uspešnicami vse do tretje ure zjutraj. Pred tem pa so razprodano osrednjo dvorano ogrevale mlade Ptujčanke, ki so se zbrale pod imenom Rockmantika.

Organizator dogodkov Miro Sarkičevič v družbi deklet iz Rockmantike

Neda Ukraden jih šteje 75 in je še vedno v zavidljivi formi.

Veliko časa za regeneracijo ni bilo, saj je že naslednji večer DJ Umek s predtekmovalci dodobra stresel nekdanjo Poetovio, ki se počasi nagiba k vrhuncu letošnjega pustovanja, ki bo že konec tedna, ko bo na sporedu tudi mednarodna karnevalska povorka in bo mesto znova v središču žarometov.

Željko Bebek, ki bo letos dopolnil 80 let, in njegova 34 let mlajša žena Ružica, ki ga spremlja na vsakem koraku.