VIDEO: Nataša Pirc Musar odprla vrata svojega doma

"Mi ji pravimo Vila čira čara. Zgrajena je bila leta 1933, mi pa smo jo pred 23 leti popolnoma prenovili," je o svojem domovanju za Nepremagljivo povedala Nataša in pokazala svojo dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico in svojo pisarno.

Posebnost njenega doma je ta, da skoraj na vsakem kotičku lahko najdemo kakšno sovico, saj je Nataša strastna zbirateljica sov, ki jih je kupila na kakšnem od svojih potovanj (obiskala je že 86 različnih držav) ali pa so ji jo prinesli v dar.

"Sove zbiram že približno 20 let. Všeč so mi, ker so simbol modrosti in ker so nočne ptice. Tudi jaz verjamem v to, da se neprestano učiš in tudi jaz sem ves faks in doktorat naredila ponoči. Takrat sem najbolj ustvarjalna. Zato so mi sove tako blizu," je povedala Naša.

V njenem domu je tudi veliko šopkov rož, pa tudi umetnin in starin, katere obožuje njen partner Aleš. Opazili smo lahko tudi božično čestitko, ki sta ji jo leta 2019 iz Amerike poslala Melania in Donald Trump.

