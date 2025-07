Video Edvarda in Fride z vplivnežem presegel 4,2 milijona ogledov: »Naju z Vesno je kar zvijalo ...«

Srečanje slovenskih čudežnih otrok Fride in Edvarda Kaloha z enim največjih svetovnih youtuberjev IShowSpeedom je v nekaj dneh postalo spletna senzacija. Posnetek, v katerem Edvard na pamet rešuje računske naloge, je na družbenih omrežjih presegel 4,2 milijona ogledov in zbral več kot 330.000 všečkov, kar je več kot katerikoli njun posnetek doslej.

Frida in Edvard, velika navdušenca nad tovrstnimi spletnimi ustvarjalci, sta se odločila, da ob Speedovem obisku Slovenije pripravita tudi nekaj posebnega – personaliziran komplet zobnih ščetk s sliko njegovega obraza, in mu jih podarita.

Kot razkriva njun oče Marko, je bilo srečanje sicer spontano, a dobro pripravljeno: »Dobila sta namig, da bo na ljubljanskem gradu in sta se odločila poskusiti srečo. Vse ostalo je bilo povsem spontano. Naju z Vesno (jaz sem bil zraven na gradu, Vesna pa doma za računalnikom), je kar zvijalo, ko je Edvardu postavljal račune ... Na stolpu gradu – veš, da te v živo spremlja več kot sto tisoč ljudi, ti pa odgovarjaš v tujem jeziku. Noro! Edvard je še enkrat dokazal, da je res pravi zmagovalec,« je navdušeno zapisal.

Video podrl vse dosedanje rekorde

Video je z neverjetno hitrostjo postal viralen na več platformah – samo na facebook profilu družine Kaloh ga je videlo skoraj 800.000 ljudi, zbral pa je že več kot 14.000 všečkov. Kot pravi Marko Kaloh, sta Edvard in Frida s tem posnetkom »povsem povozila vse prejšnje številke«, predvsem pa pokazala, kako iskrena želja in dobra ideja lahko pripeljeta do svetovnega dosega.

»Z Vesno sva preponosna nanj. Ne, ker ga je videlo toliko ljudi, ampak zato, ker ga nikoli ne ponese evforija in ne klecne pod pritiskom. Ostajata skromna in spoštljiva do vseh, kar nama pomeni največ,« še dodaja.

Frida in Edvard ne skrivata, da ju druženje z znanimi osebnostmi navdihuje, a ju hkrati usmerja k pomembnejšim vrednotam. »Najbolj naju veseli, da ostajata preprosta in z nogami trdno na tleh. Da vesta, da je prava pot vedno – delo, delo in še enkrat delo. In da veliko otrokom po svetu kažeta, da je znanje največja moč,« zaključuje Marko Kaloh.