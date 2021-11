V šovu Kmetija postaja vse bolj vroče in vse bolj na plan prihajajo laži in manipulacije posameznih tekmovalcev. V tem duhu so se zabavali tudi prebivalci koče v gozdu, ki so igrali igro ugani laž. Vsakdo je povedal tri trditve, ena izmed teh je bila laž. Sotekmovalci so morali ugotoviti, katera izmed treh je.

Prisotni so bili precej inovativni in hudomušni pri izmišljevanju trditev, Mattia pa je izbral še posebej sočne: »Odkar sem v šovu, si ga še nisem ’vrgel na roko’. Videl sem Majdino ’krasto’. Slišal sem Nino in Ambroža, kako sta ...« Katera je laž, ugotovite sami.

Mi pa vas bomo še naprej obveščali o sočnostih, pa tudi o neslanostih, ki jih uprizarjajo udeleženci letošnje sezone.