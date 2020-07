Vid Valič tako brani RTV prispevek

Kot je znano je ministrstvo za kulturo minuli teden v javno obravnavo dalo predloge novel zakona o medijih, zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA). Rok, do katerega lahko zainteresirana javnost poda predloge in pripombe, je kratek in sicer 15. julij.



V zakonu o medijih in RTV najbolj odmeva sprememba razdeljevanja prispevka za RTV, in sicer bi se tri odstotke zbranega prispevka v preteklem letu namenilo za STA, pet pa za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Izpad dohodka bi RTV po predlogu dosegla z odpravo omejitve obsega oglaševanja v radijskih programih, tudi na RTV Slovenija.



Ob burni javni razpravi je svoje mnenje prispeval tudi igralec in voditelj Vid Valič, ki je objavil zapis in ga naslovil »Če komu še vedno ni jasno zakaj je pomembno, da se plačuje RTV prispevek«.







»Javni medijski servis obsega: pet televizijskih programov, osem radijskih programov, programe za italijansko in madžarsko narodnostno skupnost, novičarski spletni portal, teletekst, spletni arhiv, oskrbo oddajnikov in zvez, Simfonični orkester, Big band, Otroški in mladinski pevski zbor, dostopnost vsebin za gluhe in slepe itd. Morda ni zanemarljivo dejstvo, da RTV Slovenija prispevek v skladu z zakonom porabi tudi za digitalizacijo slovenskega filmskega arhiva, kar je izjemen prispevek k ohranjanju slovenske kulturne dediščine, in da gresta dva odstotka od RTV-prispevka neposredno Slovenskemu filmskemu centru – kot podpora slovenski filmski produkciji. Ob tem javni medij ustvarja vse tiste vsebine, ki niso zanimive za komercialne medije, torej izvirne otroške oddaje, kulturni, verski in dokumentarni program, prenose proslav in humanitarnih prireditev.«, je prepričan Valič.