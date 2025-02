Vid Valič išče posebnega strokovnjaka in prosi javnost za pomoč

Priljubljeni igralec in komik Vid Valič se je junija leta 2022 razveselil nove in najpomembnejše vloge v svojem življenju, saj je prvič postal očka. Prvorojenka mu je v prvih mesecih dala vetra, saj ponoči zaradi zbujanja in previjanja skoraj ni zatisnil očesa, kadar pa mu je le uspelo ujeti nekaj spanca, je to počel na kavču.

Na srečo so neprespane noči minile. »Najina sončnica je od približno enega leta začela spati vso noč. Od osmih do osmih. Včasih celo do devetih, kar je popolnoma spremenilo najino počutje in nama povrnilo voljo do življenja.«

Vid se, kot je povedal v intervjuju za našo revijo Suzy konec lanskega septembra, prepušča toku in spoznavanju hčerke ter sebe in svojih napak pri njeni vzgoji. Komik bi z veseljem imel še kakšnega otroka, vendar to odločitev prepušča svoji dragi.

Tokrat je na družbenih omrežjih sledilce spraševal po prav posebnem strokovnjaku, zanimalo pa ga tudi, ali obstaja kakšna tableta oziroma sirup za njegovo malčico, da nikoli ne bo odrasla in bo vedno ostala tako luštna, kot je zdaj.

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Prav je, da otrok ve, da tudi moški jokajo. Ni pa prav, da tako hitro odrastejo. Cicimele srčkane, iskrene«, »Ti kar jokaj ati, tako je tudi prav, otroci res prehitro odrastejo, mine kot šus ... zato pa uživaj v vseh trenutkih«, »Ah Vid, še boš jokal in s tem ni nič narobe. Naša je stara 13 in bognedaj, da gledava slike za nazaj, poplavaaàaaa«, »Žal ne. Pride pa s časom še več čarobnih trenutkov. Zato uživajta vsak trenutek«, »Tudi očki lahko jočejo. Vidva pa samo uživajta v tej otroški resnici.«

