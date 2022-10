Veste, od česa živi Klemen Klemen?

Nedavno je trnovski reper Klemen Klemen s koncertom v Križankah praznoval 20 let (čeprav jih je pravzaprav že 22) od izdaje svoje prve zgoščenke Trnow stajl. Ta legendarni album je z več kot 10.000 prodanimi izvodi še vedno najbolj prodajani reperski album v Sloveniji. Klemen je prvi slovenski reper, ki je za svoj album naredil glasbo, ga aranžiral in zanj spisal tudi besedila.

Klemen, ki mu je res ime Klemen in se res piše Klemen, ima zaradi tega več zanimivih prigod. Nekoč ga je učitelj celo udaril, ker je mislil, da se norčuje iz njega. Ob promociji koncerta smo izvedeli še nekaj o 'trnovski nindži', kot mu tudi pravijo. Izvrtali smo namreč, katera je njegova druga ljubezen. To je masaža, s katero se tudi preživlja. Na pobudo svoje matere je končal izobraževanje v Celju, že od mladosti pa so mu govorili, da ima dober občutek v rokah in da bi bil dober maser.