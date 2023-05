Veste, kaj imata skupnega Tina Gaber in Nataša Pirc Musar

V ožjem krogu predsednika vlade Roberta Goloba je bilo včeraj veselo. Praznovala je njemu zelo ljuba oseba, njegova nova srčna izbranka Tina Gaber. »Vse najboljše draga Tina,« se je glasilo javno voščilo, ki ga je objavil na instagramu. Ob zapis je dodal fotografijo, kako je na dogodku od ljubljanskega politika Aleša Čerina v dar prejela šopek rož.

Tina Gaber je prejela v dar šopek rož. FOTO: Instagram

Golobova Tina se je ob tej posebni priložnosti zahvalila za čestitke in dodala pomenljiv zapis. »Pred mnogimi leti so se naše babice in dedki borili za svobodo in mir. Na današnji dan so slavili zmago, za katero so mnogi dali tudi življenje. Zato si na svoj rojstni dan želim, da bi znali ceniti, kar nam je dano, in se imeli res radi. Res, res radi.«

Ni pa bila Tina edina, ki je včeraj prejela premierjevo voščilo. Prav poseben šopek je Golob poslal tudi v predsedniško palačo, saj je včeraj rojstni dan praznovala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.