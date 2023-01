Veste, kaj imata skupnega Borut Pahor in Taylor Swift? Mi vemo ...

Nekdanji predsednik in velik ljubitelj omrežja Instagram Borut Pahor je ugotovil, kaj ima skupnega s priljubljeno ameriško pevko Taylor Swift. Svojo ugotovitev je seveda delil s svojimi sledilci na omenjenem omrežju. Takole je zapisal:

»Šele zdaj, po vsem tem času, ko preberem vse trače in pogledam vse dokumentarce o njej, zvem, da je tudi za Taylor Swift 13 srečna številka. Čudovito. Njen fen. Shake it off poslušam vsaj 1× dnevno. Končno imava z ljubo Taylor nekaj skupnega.«

