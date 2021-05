Vesna o dekletih in Sanjskem moškem: Kako si taki sploh upajo na televizijo?

Pogovarjali smo se z, ki jo je Slovenija spoznala v vlogi iskalke ljubezni v šovu Ljubezen po domače. Poleg korone jo v teh dneh jezi tudi vreme, saj je bil praktično ves maj v znamenju padavin. »Joj, kaj bomo delali, če nam stalno dež nagaja?« pravi Vesna, ki ima v tem obdobju leta precej dela na kmetiji.Na naše vprašanje, ali spremlja šov Sanjski moški, je ustrelila kot iz topa. »Ja, veš da spremljam!« Najbolj ji je pri srcuiz Brežič, saj prihaja z njihovih koncev. Najmanj pa so ji všeč tiste, ki so prišle naknadno, med njimi tudi. Ker nedeljske oddaje ni gledala, smo jo razveselili z novico, da je morala prav ona šov že zapustiti. »Je šla domov? O, hvala bogu!«Vesno na splošno moti, da se kandidatke preveč kregajo. Dejala je, da na njeni kmetiji v času snemanja šova ni prihajalo do trenj, je pa potem v oddaji videla, da je bilo drugje precej pestro. »Da si taki sploh upajo na televizijo! To gleda vsa Slovenija.«Vesna je sicer še vedno samska, saj je, kot pravi, svoje naredila tudi epidemija koronavirusa. »Se pa borimo za to, da bi bilo kaj.«