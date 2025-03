Ste vedeli, da ima Vesna Milek novega? (FOTO)

Najbolj prodorna slovenska založba Beletrina praznuje prvo obletnico svoje knjigarne v Mariboru, ki so jo odprli na Grajskem trgu lansko pomlad. Za ta posebni trenutek je Mitja Čander z ekipo povabil v goste novinarko in pisateljico Vesno Milek, da je predstavila svoj dvodelni roman Kleopatra: Naj se zgodi in eno najlepših knjigarn pri nas napolnila do zadnjega kotička.

»Prvo leto delovanja naše knjigarne v Mariboru je pokazalo, da mesto potrebuje tovrstno literarno in kulturno središče, ki ne omogoča le nakupovanja knjig, ampak ob dogodkih in drugih srečevanjih vzpostavlja nova partnerstva in rojeva ustvarjalne ideje,« je poudaril Čander, ki je s svojo knjigarno vzpostavil literarno pribežališče sredi mesta ob Dravi.

Petra Greiner, Slovenka leta 2017, je kupila svoj izvod.

Ena najlepših knjigarn pri nas je bila med predstavitvijo romana Vesne Milek polna.

Mariborska kulturnica Zora A. Jurič v družbi partnerja dr. Vinka Potočnika

»V zadnjem času intenzivno prenašamo Beletrinine dejavnosti iz Ljubljane, zlasti na vzhod Slovenije, Dnevi poezije in vina so že dolgo zasidrani na Ptuju, Fabula od letos v Celju, s knjigarno pa smo odprli neke vrste ambasado v Mariboru. Veseli me, da kot rezultat naše prisotnosti v mestu s partnerji iz Maribora že vzpostavljamo projekte, s katerimi bomo obogatili mestno življenje.«