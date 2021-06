Rosvita Pesek bo postala babica: Trebušček in večji modrček je težko skriti

Lanskega 20. junija, ko je svet že zajela epidemija novega koronavirusa, sta, sin, in dahnila usodni da . Poroka se je zgodila na gradu Štanjel in je bila izjemno čustvena. Pred nekaj minutami, to je slabo leto od poroke, je parček prek instagrama sporočil veselo novico (nelektorirano): »Ja... počasi naraščajoč trebušček in dve košarici večji modrček je težko skriti. Potrjujeva, da je dojenček res na poti in se veseliva nove vloge, ki naju čaka.« Nastja je še razkrila, da je v četrtem mesecu nosečnosti, kar pomeni, da se bo družinica povečala okoli novembra.​Oglasil se je tudi bodoči očka, ki je povedal, da je bilo Nastji v zadnjih dveh mesecih malo slabo, včasih tudi ves dan. Preverila sta vse trike, ki sta jih našla na spletu in ki bi utegnili omiliti slabost, na koncu pa sta se odpravil na morski dopust, kar je Nastji zares pomagalo. Spola sicer še nista razkrila ...