Veselje pri Challetu Salletu: s partnerico sta včeraj znova postala starša

Slovenski raper Challe Salle, s pravim imenom Saša Petrović, je včeraj doživel enega najlepših trenutkov v življenju: z ženo Yvonne Petrović sta postala starša drugič. Na svojem profilu na Facebooku je ponosni očka s sledilci delil ganljivo fotografijo naravnost iz porodne sobe, na kateri nasmejan pozira ob ženi, ki v naročju ljubeče drži temnolaso novorojenčico. Ob sliki je preprosto zapisal: »LUNA 11. 6. 2025 ob 19:30.«

In tako je včeraj, malo pred sončnim zahodom, na svet prijokala mala Luna, ki je že s prvim trenutkom razveselila starša in številne sledilce.

Ganljiv trenutek za družino Petrović

Za mlado družino je to že drugi otročiček. Decembra lani sta Saša in Yvonne oznanila, da pričakujeta novega člana. Takrat je Challe zabavno zapisal: »Oops, we did it again,« (»Oops, spet sva to naredila«). Spol pa sta razkrila aprila na prav poseben način. Več o tem lahko preberete tukaj.

Mali Alex zdaj veliki bratec

Challe Salle in Yvonne sta sicer že starša malega Alexa, ki se je rodil januarja 2023. Takrat je Alex poskrbel za napetost, saj si je vzel nekaj dni več od napovedanega datuma poroda.

Veselje ob rojstvu Lune je opaziti tudi med njegovimi sledilci na družbenih omrežjih, kjer se pod objavo že vrstijo čestitke in dobre želje.

Iskrene čestitke Saši in Yvonne tudi z naše strani – naj bo Luna zdrava, srečna in obdana z ljubeznijo!