Vesela fantovščina Jana Grebenca

Zdumar Jan je ono soboto, opleten s krošnjo, v kateri je bilo »ruobe ssake suorte, kar si jih ranku zmis’lt muorte«, stopical po ribniškem trgu in ponujal svoje izdelke, ki so šli za med. »J’st hval’t se ne smajm, le tülku vam povajm, de take ruobe naj, ne ljat, ne drgej,« je nagovarjal in prodajal. Izkupiček, ki ga je pridno zlagal v mošnjiček pod krošnjo, je šel na kup za veselo druščino, ki mu je iz bližnjega lokala dajala še večji pogum pri trgovskih poslih. Ribničan se pač vedno znajde, tudi v tej vlogi je šlo Janu kot po maslu.



Še večji mojster pa je ta 28-letnik na rokometnem igrišču. Prve korake je naredil v Ribnici, v matičnem klubu je opozoril nase in z Nikom Henigmanom zaigral v državni reprezentanci. Na svetovnem prvenstvu v Franciji je bil leta 2017, po tem ko ga je selektor Veselin Vujović kot rezervo od doma poklical ob polnoči, mož odločitve proti Hrvaški, ko je Slovenija osvojila bronasto kolajno. Pred tremi leti je iz Ribnice odšel v Gorenje (Velenje), od tod pa na Dansko. Lani se je vrnil v vrste večkratnih državnih prvakov, v ekipo Celje Pivovarna Laško.



Beseda teče o Janu Grebencu, ki je te dni podpisal najbolj žlahtno pogodbo v svoji karieri. Z dolgoletno partnerko Marijo sta skočila v zakonski stan, krošnjarska nabirka pa je šla (tudi) za fantovščino. Nekaj dni po tem je svojo Tajdo pred oltar odpeljal tudi 30-letni Jošt Perovšek, prav tako nekdanji odličen vratar RK Riko Ribnica, ki je z Janom pisal najlepšev strani rokometa v deželi suhe robe, tudi za nastopi v evropskem IHF tekmovanju. Letos je po dveh letih zaradi novih izzivov sklenil igralsko kariero pri Sparkasse Schwaz Handball Tirol v Avstriji in bo s prvim avgustom prevzel vodenje Kmetijske zadruge Velike Lašče.