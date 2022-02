Tanja Skaza spremenjena: Ves dan v postelji z možem

Razkošna križarka in na njej 35 boginj. Prizor kot iz visoko proračunskega zgodovinskega spektakla, v resnici pa novo poglavje v življenju podjetnice Tanje Skaza, ki je na prelomnici odkrila in začutila novo poslanstvo – ozaveščati ženske o tem, da so popolne in svobodne. Ženske na vodilnih položajih, direktorice globalnih in družinskih firm, ki so z Velenjčanko začutile isto nit, je popeljala iz cone udobja in iz njih naredila kraljice. Zdravilni tretma za dvig ženske energije je eden v vrsti izzivov, ki jim je stopila na pot, potem ko je po 15 letih zapustila direktorski stolček v družinskem podjetju Skaza in ostala le še solastnica podjetja.

Spremembe se niso dogajale čez noč, več let je trdo delala, dosegala zavidljive rezultate, pobirala podjetniške nagrade tudi v mednarodnem okolju, pa se je kljub vsemu počutila neizpolnjeno. Ob dveh otrocih in možu, sama jih ozaljša s pridevnikom čudoviti, je imela vse, o čemer je sanjala kot deklica. Materialno je dosegla vse. V resnici pa je bila »prazna. Ko dosežeš vse, si prepoznana osebnost, imaš dobre rezultate, vsi drugi prepoznavajo tvojo vrednost, ti si pa notranje prazen. Ko te vrednote, o katerih sem govorila, torej da končaš šolo, si najdeš službo, partnerja, zgradiš hišo in drugo, ne osrečujejo, ti manjka notranjega miru. Ko začutiš, da v tebi ni ljubezni, da si prazna, je skrajni čas, da začneš delati na sebi. Ti ne obstajaš, tvoja duša pa kliče in hrepeni po nečem drugem. Klic duše, ne počutiš se svobodno, iščeš popolnost, ki je v zunanjem svetu ni. Greš po mestu, pa te ljudje pozdravljajo, ti pa jih začudeno gledaš, zakaj te pozdravljajo. In čutila sem, da dobivam nenehno nove in nove odgovornosti.«

Novodobna čarovnica

Potem, poudarja, jo je »odneslo v vesolje«, umaknila se je iz podjetja, začela se je njena vratolomna preobrazba, zaradi katere so jo ljudje v njeni bližini imeli za čudakinjo, nekateri so nanjo gledali kot na novodobno čarovnico. »Spoznala sem, da mi ni treba več biti popolna, tista, ki vse ve, zna in zmore. Končno sem se osvobodila in začela živeti.« Dvanajsturni delavnik je zamenjala za delo na sebi. Ves januar si je vzela zase in za moža, s katerim sta poglobila odnos. »Prvič v življenju sem bila en mesec doma, da nisem delala. V tem mesecu sem se posvetila možu in tantri. To pomeni, da sva najprej odprla vse najine strahove, moje, njegove. Midva nisva last drug drugega, v resnici pa si želim, da je on moj partner za vse življenje. Želim si, ker potrebujem jang, če želim biti jing. Potovala sva, vzela sva si čas za naju, kakšen dan ves dan sva preživela tudi v postelji. Odpirala sva se prihodnosti, opazovala, kako delujeva skupaj, midva sva le tudi delala skupaj. Želela sem, da me začuti, da odkrije, kakšna je moja pot, in da se tudi on najde na tej poti. Jaz zraven sebe vedno vidim tudi njega,« je utišala govorice o razhodu in priznala, da svojega moža še bolj ljubi. Jutro začne najprej z nasmehom sebi, vsak dan izreče isto afirmacijo. »Hvala, kako sem lahko boljša oseba.« Z afirmacijami si lajša tudi pot, ki si jo utira po novem. Na vrhuncu sprememb želi svoja spoznanja deliti s svetom, uspešnimi poslovnimi ženskami, ki pa so ujete in izgubljene v lastni praznini. Zato je dozorela akademija za poslovne ženske, kadrovice, skozi katero se bodo kalile srčne in srečne menedžerke, voditeljice. Ženskam, ki postanejo njene sopotnice, seže v dušo, odpre srčno čakro. »Cilj je, da ženske odprejo srce, da se spoznajo same s seboj, da se povežejo med sabo, da postanejo zaveznice in zgradijo skupnost. One se počutijo v tem okolju varne, ni jim treba prevzemati nobene odgovornosti, na neki način čistijo vzorec manjvrednosti, da nismo dovolj vredne, občutek krivde in tudi sramu. Dovolijo si biti tisto, kar so v resnici. V tej skupnosti so vse ženske enakovredne, ne glede na siceršnje pozicije denimo v podjetju. Tako spoznavajo sebe in si posledično dovolijo biti tudi nepopolne,« vzpodbuja ženske, da sebe končno postavijo na prvo mesto.