Veliko presenečenje: priljubljena voditeljica z radia na televizijo

Svet na Kanalu A dobiva nove okrepitve.zapušča svoj termin na radijski postaji Antena in odhaja na komercialno televizijo v informativno oddajo.Taya, prepoznavni glas radijske postaje, ima že kar nekaj izkušenj s televizijo. Pred leti je vodila Šport na Planet TV, a se je kasneje zaradi prehudega tempa in vpliva na družinsko življenje odločila, da jo zapusti. Zdaj, štiri leta kasneje, se vrača pred kamere. Novim izzivom naproti se podaja po sanjskem dopustu v Dubaju. Kako zelo se je družinica tam zabavala, so razkrili v vlogu.