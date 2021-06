Veliki prepir v lokalu: Laura iz Sanjskega moškega povedala svojo plat zgodbe

Lastnik lokala ju je miril

Šov Sanjski moški bo na TV ekranih kmalu dočakal svoj konec, potem ko so snemanje zaključili že pred časom. So se pa nekatera dekleta kar povezala in so tudi po šovu ostala v stikih. Tako tudiin. Slednja je pred dnevi obiskala starejšo kolegico na Štajerskem, tam pa je bil cel vik in krik. Polona nam je zaupala, kaj se je dogajalo v določenem lokalu, kjer sta bili in zakaj so leteli kozarci. Za njeno plat zgodbe pa smo vprašali tudi Lauro, ki pravi da vsak vikend v določenem lokalu gledajo oddajo Sanjski moški skupaj: »Pride precej mojih znancev in poskušamo narediti stvar zabavno. Ta vikend je bila z mano tudi Polona. Malo sva bili obe že utrujeni in slabe volje, tu in tam sem jo malo pustila "samo" in sem šla na obhod do kakšne druge mize. Tega pa Polona očitno ni razumela, nekak je pričakovala mogoče, da bom samo z njo in je bilo skozi večer zaradi tega dosti slabe volje. Za vrhunec pa so ji se gostje in zaposleni, nevem točno kdo, kdaj in zakaj omenili, da sem tukaj v tem istem lokalu imela tudi "sestanek" z, s katero sva imeli v oddaji katastrofalen odnos.«To je kot kaže sodu izbilo dno: »Poloni se to ni zdelo prav, ker smo bile v šovu v nasprotnih "klanih" in je mnenja, da jih na nek način s tem "izdajam".«Laura je dodala, da je kot kaže vse skupaj Polona vzela preobčutljivo: »Malo je znorela, potem pa je tudi meni spustilo in nisem niti razmišljala kaj in kako, enostavno je blilo v soboto vsega preveč. Hotela sem, da se imamo fajn, na koncu pa je izpadlo zelo hudo.«Poudarila je tudi, da ju je šef lokala že prej mirli in poskušal umiriti vzdušje: »Videl je, da sem živcna in da je Polona slabe volje, zato se je vmes tudi vmešal... Na terasi je nastala tišina, ljudje so bili kar šokirani, ko je Polona dvignila glas. Jaz pa tudi ne ostanem dolgo mirna, ker ne prenesem, ko se kdo na mene dere. Čudni dnevi so trenutno za nas vse, utrujena sem že malo od vsega skupaj.«