Veliki finale bo v Hrastniku

Lastnica licence Miss Slovenije Jelka Verk in vodja projekta Maja Zupan z županom Hrastnika Markom Funklom

Nova zgodba, nov način

Medtem ko si prav v teh dneh lahko v kinematografih ogledamo po resničnih dogodkih posnet film o najbolj razburljivem izboru za miss v zgodovini tekmovanja, zgodovinsko dramo Neodvisne, se zunaj kinodvoran kandidatke za krono že pridno pripravljajo na finalno tekmovanje. V nasprotju s tekmovanjem leta 2020 v Londonu danes šteje predvsem notranja lepota.Vsekakor je tako na slovenskem izboru, saj organizatorka in lastnica licencenamreč med kandidatke skrbno izbira dekleta, ki so več kot samo lepa ter takšna, ki se poistovetijo s sloganom izbora, ki se glasi: »Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo.« Vse kandidatke v okviru tekmovanja skozi različne projekte, izobraževanje in naloge dobijo možnosti in priložnosti za razvoj tako na karierni kot tudi osebnostni ravni.S spremembo zgodbe, načina dela in namena sta se iz nekoč zgolj lepotnega tekmovanja spremenila tudi koncept in pomen finalne prireditve. Odkar Miss Slovenije deluje kot projekt, katerega vsebina temelji na podpiranju slovenskega, lokalnega, svojo finalno prireditev vsako leto seli v drug slovenski kraj, ki je mnogim morda na prvi pogled nezanimiv in neznan, vendar projekt v njem prepozna velik bodisi kulturni, naravni ali zgodovinski pomen za slovenski narod oziroma za seboj skriva neizkoriščen turistični potencial.Ta teden je končno razkrita skrivnost, kje bo po uspešno izpeljanem polfinalu v Rimskih termah potekal veliki finale. V Hrastniku. »Letošnjo finalno prireditev selimo v kraj, ki ga karakterizira močan industrijski in rudarski pečat. Rudarstvo, ki je bilo tam nekoč gonilna sila, je ustvarjalo razmere za razvoj steklarske, kemične in druge industrije, nekoliko manj pa domačo obrt, ki je v tem kraju skoraj zamrla. Danes so vrata rudnikov zaprta (proizvodnja rjavega premoga), stoletni duh rudarstva pa v kraju ostaja. V občini, katere tri petine pokrivajo gozdovi, so zaradi hribovja, edinstvenih sprehajalnih poti in kajakaškega centra ob reki Savi odlične razmere za zdravo življenje, kar bi lahko bil eden od razlogov, da se lahko pohvali s kar precej vrhunskimi športnimi dosežki.Njeni občani so namreč evropski in dvakratni svetovni prvak, od tam sta dvakratni zmagovalec svetovnega pokala v kajakaštvuin državni prvak v namiznem tenisu,« so sporočili s projekta Miss Slovenije. Točen datum prireditve še ni znan, najverjetneje pa se bo jeseni.