Velike skrbi naše citrarke: Upam, da bo hitro okreval

Naša priznana citrarka Tanja Zajc Zupan je že večkrat pokazala tudi svojo nežno plat, še zlasti, kadar gre za živali oz. njenega mucka Mikija, ki se je k njim, star nekaj mesecev, zatekel pred tremi leti.

»Že na prvi pogled smo se vsi zaljubili vanj, mož pa je odločil, da ostane pri hiši. Dobil je tudi ime – Miki. Vse odtlej nam ljubezen nenehno vrača. Si je pa pridržal pravico do svobode, in tako se zgodi, da ga celo po več dni ni domov. Seveda ga vsi zelo pogrešamo. A ko nas potrebuje, pride. Večkrat ga je doletela tudi kakšna smola. Ko je bil star poldrugo leto, ga je zadel avto, a je po operaciji čeljusti kar dobro okreval. Žal imamo blizu hiše zelo prometno cesto, zato nas zanj nenehno skrbi,« nam pove Tanja, ki je morala Mikija pred dnevi znova odpeljati k veterinarju.

»Ko sva se z možem vrnila z dopusta, naju je na dvorišču pričakal Miki, bil je nenavadno vesel. Ves čas se nama je motal okoli nog. Vselej pride zjutraj in zvečer, ko ga tudi nahranimo, sicer pa gre svojo pot in ga ni tudi po nekaj dni. Tokrat je po nekaj dneh prišepal z okrvavljeno, sploščeno prednjo tačko, a se nam ni pustil ujeti. Ušel nam je, nas pa je zelo skrbelo. Vse smo preiskali, celo sosede smo prosili za pomoč, a ga ni bilo. Potem pa se je vendarle pojavil in se pustil prijeti. Takoj sem ga odpeljala na veterinarsko fakulteto, da so opravili rentgen in mu oskrbeli grdo rano. Na srečo nima ničesar zlomljeno, le dva krempeljca sta malce sumljiva,« nam je povedala Tanja, ki je zdaj Mikija prisilila, da je ostal v domači oskrbi, v hiši bo zaprt vsaj en mesec.

Tanja Zajc Zupan je pred dnevi s pevko Tejo Saksida znova nastopila na Bledu. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Kot da v tem času nimam že dovolj skrbi. A da ne bo pomote, čeprav se intenzivno pripravljam na koncert ob 30-letnici glasbene kariere, ki bo 25. septembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, z menoj bo nastopil tudi Simfonični orkester RTV pod taktirko Patrika Grebla, mi trenutno ni težko biti bolničarka Mikiju. In res upam, da bo hitro okreval,« nam še pove Tanja, ki bo imela na koncertu številne druge glasbene goste, s katerimi je v preteklih letih sodelovala. To so Nuška Drašček, Elda Viler, Slavko Ivančič, Rok Ferengja, Gregor Ravnik, Goran Karan, Teja Saksida, Klemen Torkar, Daniel Popović in drugi. Povezovala ga bo Tanjina hči Ana Zupan. »Tega koncerta se res že zelo veselim, saj bo večer poln čudovite glasbe, spominov, čustev in glasbenih presežkov z odličnimi izvajalci,« nam pove Tanja, ki je letos slavila abrahama.