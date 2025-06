Velika zmagovalka MasterChefa Slovenija: »To je bila izkušnja, ki se ti zasidra v dušo«

Enajsta sezona priljubljene kuharske oddaje MasterChef Slovenija se je zaključila. V finalni oddaji sta se v napetem in dolgem kuhanju pomerili Michaela Koplova in Barbara Poljanec, ki sta morali za sodnike pripraviti desethodni meni. Obe tekmovalki sta dali vse od sebe, presenečali z inovativnostjo in okusi, a na koncu je šla zmage v roke simpatični 31-letnici iz Domžal, ki se je tja iz rodne Češke preselila, ko je štela osem let.

Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so bili navdušeni nad njuno energijo v najzahtevnejšem finalu doslej. FOTO: POP TV

»To je bila izkušnja, ki se ti zasidra v dušo. Intenzivna, izčrpavajoča, a hkrati najbolj čarobna stvar, kar sem jih kdaj doživela. Spremenila me je. Vzela mi je nekaj starih strahov in mi dala novo samozavest,« pravi zmagovalka, ki je priznala, da je kuhanje postalo del nje. A kljub temu se ne bo zaprla v kuhinjo in ostala predana le ustvarjanju jedi.

Miša, ki je po Sari Rutar in Zali Pungeršič postala tretja ženska zmagovalka, je dejala, da želi povezati poslovni svet z ljubeznijo do hrane. »Pokazati restavracijam, da lahko s pravim pristopom kuhinja ne služi le okusu, ampak tudi uspehu. Imam jasne poslovne načrte in absolutno jih mislim uresničiti,« je dodala.

Pravi, da ni zmagala samo v tekmovanju, ampak tudi v boju s svojimi dvomi in strahovi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Zmagovalka nam je zaupala, da svojo zgodbo z Dunaja, kjer je živela deset let, prinaša v Slovenijo. V Avstriji je namreč študirala hotelski menedžment in kot svetovalka sodelovala z različnimi restavracijami in hotelskimi verigami, ena izmed njenih nalog pa je bila, da je poskrbela za višji dobiček. »Delala sem analize uspešnosti, spremljala statistike, izvajala promocije. Analizirati sem morala, v kakšnem finančnem stanju je restavracija, in poiskati problem, zakaj posel ne teče tako, kot bi moral oziroma kot bi lahko.« Zdaj bo to počela tudi pri nas, poleg tega jo jeseni čaka odprtje luksuznih apartmarjev na Pokljuki. »Ne bom pozabila na kuhanje in ga bom zagotovo prepletala z drugimi projekti. Postalo je moja velika strast, čeprav sem bila od nekdaj podjetnica,« še pravi Miša.