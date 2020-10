Velika vrnitev Sebastiana

Pesem je prvič zapel na izboru za miss Slovenije. FOTO: S. N.

Projekt se je moral zgoditi v teh kaotičnih časih, ko vsi potrebujemo malo pobega v preteklost.

Marsikdo ne bo verjel, a je vendarle res. Mineva namreč okroglih dvajset let, odkar je nekoč eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcevposnel pesem Hočem to nazaj. Skladba, s katero je nastopil na tedanjem izboru za miss Slovenije, ga je izstrelila med najbolj priljubljene izvajalce, saj je prav zaradi nje dobil vrsto oboževalk in oboževalcev. Z njo je osvojil radijske lestvice, album pa je bil eden najbolj prodajanih v tistem času.Ob okrogli obletnici nastanka hita se je Sebastian odločil ovekovečiti spomin na lepe čase s predelavo skladbe Hočem to nazaj v modernejših plesnih ritmih in posneti retrospektivno video zgodbo. »Z idejo o remiksu pesmi sem se poigraval že nekaj časa, a sem bil do zdaj bolj zadržan, ker nisem vedel, ali bom zadevo, ko bo čas za to, tudi dejansko začutil do te mere, da bi se je lotil. No, ko smo 23. septembra, točno na obletnico mojega prvega nastopa, objavili posnetek premiere, je bil odziv tako velik, da ni bilo več dvoma o tem. Projekt se je moral zgoditi v teh kaotičnih časih, ko vsi potrebujemo malo pobega v preteklost, v neki drugi svet brez skrbi, ker v nas še živi goreč spomin, ko imeli smo vse, ljubezen, raj, zdaj hočemo to nazaj! Sicer sem na pesem tudi sam izjemno čustveno navezan, ker mi je močno zaznamovala življenje in ga speljala na povsem druge tirnice od načrtovanih. Tako 23. septembra vsako leto praznujem mini rojstni dan,« pravi Sebastian. Njegova odločitev je bila za marsikoga presenečenje, saj pred mikrofonom ni stal več let.»Ob letošnjem odzivu sem dobil toliko prijaznih sporočil oboževalcev, misli, želja in tudi spominov, da sem jim želel podariti sodobnejšo različico pesmi, ki nam je vsem tako zelo zaznamovala življenje. Prav zato da po eni strani pobegnemo v neki drugi čas, po drugi pa si znova naberemo nekaj skupnih spominov, ki jih bomo zaklenili v srca in se jih spominjali, upam, še nadaljnjih 20 let. Prav zanimivo je, kako ta pesem še vedno prikliče v spomin takratno dogajanje tako živo, kot bi se zgodilo prejšnji mesec,« pojasni nekdanji pevec, ki se danes ukvarja s plesom. Ali nova preobleka uspešnice napoveduje ali celo pomeni tudi siceršnjo vrnitev na glasbeno sceno, nove skladbe, nastope? O tem se še ni odločil in tudi ničesar ne izda, morebiti pa se vendarle zgodi tudi to. Nedvomno bi bilo zanimivo videti starejšega, zrelega in z življenjskimi izkušnjami obogatenega nekdanjega najstniškega idola.