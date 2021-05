Velika vrnitev po infarktu: to je nova skladba Fredija Milerja (VIDEO)

Letos poleti bodo minila tri leta, odkar je glasbenika Fredija Milerja na odru zadela srčna kap. Njegovo življenje je viselo na nitki in pevec pravi, da enako kot prej ne bo nikoli, a kljub težkim časom, ki so za njim, se je vrnil h glasbi, brez katere ne zna živeti. 53-letnik odločno stopa novim izzivom naproti in po bolezni nadaljuje glasbeno pot, kar dokazuje te dni, ko nam je ponosno zaupal, da je končno izdal videospot za novo pesem z naslovom Ena, dve, tri tisoč let. Pred tremi leti je preživel srčni zastoj. FOTO: MEDIASPEED.netKaranteno je izkoristil predvsem za ustvarjanje novih hitov...