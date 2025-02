Velika slovenska zvezda po dolgih letih spet doma

Priljubljena pevka Senidah danes v svet pošilja svoj tretji album z naslovom Sen i dah, ob tem pa napoveduje enega največjih koncertov v karieri. Ljubljančanka, ki je zaslovela v skupini Muff, v zadnjih letih pa kot solo izvajalka predvsem čez mejo, bo namreč 13. decembra nastopila v Stožicah.

V zadnjih sedmih letih, odkar je izdala izjemno uspešno skladbo Sladjana, se je iz karizmatične pevke z regionalnim dometom prelevila v eno največjih glasbenih ikon na Balkanu, ki redno nastopa po vsej Evropi in širše. »Sedem let je že minilo? Včasih se mi zdi, da manj,« je iskrena pevka, ki je kot solo izvajalka na glasbeno pot stopila leta 2018, leto pozneje pa je že prejela regionalno glasbeno nagrado MAC award za hip hop skladbo leta.

Še večji odziv kot Sladjana so sprožili Mišići, posnela pa je tudi uspešen duet z nemškim raperjem Rafom Camoro. Leto 2020 se je začelo z dvema nagradama MAC, z Bubo Corelijem in Jalo Bratom je posnela uspešnico Kamikaza, nato pa še duet s priljubljenim glasbenikom Dinom Merlinom. Predlani je pevka posnela tudi himno za evropsko prvenstvo v rokometu za ženske Play With Heart. Ne naključno, kajti Senidah je ikona tudi zato, ker je močna, odločna, uspešna ženska, ki ruši stereotipe.