Velika preobrazba udeleženke šova Ljubezen po domače: Nisem se dobro počutila

Udeleženka resničnostnega šova Ljubezen po domače Lea Bertoncelj se je odločila za korenito spremembo. Ob pomoči osebnih trenerjev je v zadnjih štirih mesecih izgubila 10 kilogramov in povsem preoblikovala svoje telo. A kot je poudarila v kratkem pogovoru, se zdaj veliko bolje počuti.

»Odločila sem se samo zato, ker sama nikoli nisem našla dovolj motivacije in ker se seveda v svojem telesu nisem dobro počutila,« je razkrila. Odločila se je za osebno trenerstvo, odlična ekipa pa ji je dajala močno motivacijo in program, da je prišla do želenega cilja.

Dokazala, da lahko uresniči svoje cilje

»Transformacija mi je prinesla veliko več veselja do gibanja, več samozavesti, zdaj se veliko bolje počutim v svojem telesu,« je povedala. Zdaj je sama sebi dokazala, da lahko uresniči cilje in ne le sanja o njih.

Lea sicer pravi, da je bila vedno telesno aktivna, toda veliko manj kot zdaj. Poleg treningov v studiu se s partnerjem najraje odpravita v hribe. »S partnerjem vedno najdeva čas za gibanje, saj naju oba to zelo sprošča. Če niso to hribi, so pa kolesarjenje, tek, plavanje ...«