Velika prelomnica za najbolj atraktivno slovensko učiteljico: poslavlja se od ...

Prvi september je prinesel dvojno simboliko. Medtem ko so šolski hodniki spet napolnjeni z otroškim vrvežem, se je ena najbolj atraktivnih slovenskih učiteljic od razreda poslovila za vedno. Ksenija Filipič, ki jo glasbeni svet pozna kot DJ-ko DE XENIA, je sklenila, da bo šolske klopi zamenjala za največje odre sveta.

Ko je mega zvezdnik onemel

Le nekaj dni pred začetkom pouka, 29. avgusta v Kopru, je z eksplozivnim setom navdušila množico in celo svetovno zvezdo Gabryja Ponteja, ki je pred kratkim razprodal milanski San Siro pred 80.000 ljudmi.

FOTO: Osebni arhiv

Ksenija in mega zvezdnik Gabry Ponte. FOTO: Osebni arhiv

Po tem nepozabnem večeru je padla odločitev: urnik globalne DJ-ke, ki jo čaka neskončno letal, hotelov in festivalov, preprosto ne dopušča več učiteljskega poklica. »Najbolj bom pogrešala svoje učence, saj so mi s svojo prisrčnostjo dajali moč in razlog, da sem z veseljem opravljala to delo,« je priznala.

Nova šola, a tokrat šola DJ-stva

Kljub slovesu pa Ksenija šolstva ne zapušča povsem – odpira namreč svojo šolo DJ-stva, kjer bo mladim predajala znanje v povsem novi obliki. Ob začetku novega šolskega leta je vsem učiteljem namenila ganljivo sporočilo: »Otroci si vas ne bodo zapomnili po količini znanja, ampak po odnosu, ki ste ga imeli do njih.« Že prihodnji teden pa jo čaka nov izziv veliki oder v Bonifiki na uradnem partyju Svetovnega pokala v športnem plezanju pred kar 8.000 ljudmi. Šolske hodnike je vsaj za zdaj zapustila, zdaj pa piše zgodbo, ki bo odzvanjala po vsem svetu.