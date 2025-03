Velika prelomnica za Avsenika: Šele ko sem s svojim ansamblom stopil na odre, sem se začel zavedati ...

Ansambel Saša Avsenika je v preteklih letih že dokazal, da združuje pod odri različne generacije, izkazali so se v tujini in doma, povsod pa puščajo pečat slovenske identitete. Sašo Avsenik, vnuk Slavka Avsenika, pa je upravičil sloves znanega priimka in tako z melodijami, ki sta jih ustvarila njegov dedek in njegov brat Vilko Ovsenik, pa tudi novejšimi, s katerimi nadaljujejo glasbeno pot, osvajajo milijone src, ki spoštujejo pristno narodnozabavno glasbo. Za njimi so nastopi v Avstriji, Nemčiji, na festivalu Woodstock der Blasmusik pred 25-tisočglavo publiko, trikrat so že razprodali Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, sprejemali slovenske športne junake, njihove nove skladbe pa kraljujejo tudi na lestvicah slovenske narodnozabavne scene. Zdaj so še napovedali koncert, ki bo presegel vse dosedanje mejnike.

Ansambel Saša Avsenika po razprodanih koncertih v Hali Tivoli in dvorani Tabor v Mariboru, kjer so lani praznovali 15-letnico, 20. decembra prihaja v Areno Stožice, kjer bodo priredili največji projekt v svoji zgodovini. Tako bo v tej največji slovenski koncertni dvorani prvič zazvenela Avsenikova glasba, kar bo zgodovinska prelomnica za narodnozabavno sceno. »Ne želimo ponavljati že videnega, temveč vsakič znova odkrivati nove razsežnosti in navdušiti publiko z drugačnim programom. Publika od nas ne pričakuje klasičnega šova, ljudje pridejo zaradi glasbe,« poudarja Sašo Avsenik.

Glasba ga vedno napolni z energijo

Lani ob 15-letnici so člani Ansambla Saša Avsenika priredili koncert v Hali Tivoli in mariborski dvorani Tabor. FOTO: ŽAN ZAJC

Njihov recept za uspeh je jasen – združevanje tradicionalnega in sodobnega, pristna energija in neizmerno spoštovanje do zapuščine, ki jo je ustvaril Slavko Avsenik. Kot še pravi Sašo Avsenik, se odgovornosti do svojega priimka na začetku ni zavedal toliko kot zdaj. »Z leti se je to spremenilo. Naše občinstvo je vedno večje, poslušajo nas različne generacije in zato je tudi odgovornost vedno večja. Ljudem moramo ponuditi kakovost in jim na koncertu približati oziroma utrditi ljubezen do Avsenikove glasbe. Potruditi se moramo, da jih bodo na ta priimek tudi v prihodnosti vezali lepi spomini,« pravi Sašo, ki se še spominja časov, ko je atovo glasbo poslušal na klasičnih kasetah. »Ta glasba se mi je od nekdaj zdela zabavna, vedno me napolni z energijo in spravi v dobro voljo. Kot izvajalec pa lahko rečem, da je potrebnega veliko truda, discipline in želje, da lahko kot glasbenik to energijo, ki jo ta glasba nosi v sebi, predaš naprej. Šele ko sem s svojim ansamblom stopil na odre, sem se začel zavedati, koliko truda je bilo vloženega v to, da se je Avsenikova glasba zasidrala v svet,« še pravi Sašo, ki se zaveda, da bodo Stožice velik izziv. Sploh, kar se tiče zvoka in akustike v dvorani, zato bodo s tega vidika tehnične priprave zelo zahtevne.

Avsenikova glasba je znana doma in po svetu. FOTO: ROK MLINAR

A tudi tokrat na koncertu ne bo številnih znanih glasbenih gostov, temveč bodo ponosno nastopili z orkestrom in pevskim zborom. »Na odru se nam bosta pridružila še moj očein sestra, ki sta tudi stalnica. A ne bo to niti kopija koncerta v Tivoliju, saj bomo Stožice še nadgradili. Želimo si, da bi Arena Stožice v en glas zapela Slovenija, od kod lepote tvoje. Želimo se povezati s publiko in ji kljub veliki dvorani ponuditi domačnost in doživetje. To bo glasbeno, slovensko, tradicionalno, hkrati pa tudi mladostniško obarvan koncert,« sklene Sašo Avsenik.