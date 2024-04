Velika prelomnica slovenske pevke, po desetih letih jim je pomahala v slovo (FOTO)

Alenko Husić širša javnost pozna kot pevko skupin Bebop in Sopranos. Alenka pa se doslej ni ukvarjala samo z glasbo, bila je tudi zaposlena v turistični agenciji, kar pa se je zdaj končalo. Kot je sporočila na svojem instagram profilu, zapušča svoje sodelavce, s katerimi so imeli, kot pravi, vzpone in padce, in se podaja na novo pot.

»Kakšen caption daš pod gasilsko fotko s sodelavci, katere zapuščaš po 10-ih letih? 10 let smo si delali družbo (z nekaterimi več, z nekaterimi manj) se skupaj smejali, brainstormali, bondali vezi na team buildingih, včasih (velikokrat) p****** en čez (ali nekoga) drugega in nasploh imeli vzpone in padce- nič kaj drugače kot s familijo. Hvala vsem za vse lepe in manj lepe trenutke, nasploh pa za support ko sem divjala naokoli. Na koncu lahko rečem to, da odhajam z mirno vestjo, brez zamer in super spomini (tiste stresne sem že odpisala),« je zapisala na instagramu.

Kot je videti na eni od slik, ki jih je Alenka ob slovesu objavila, je v dar prejela šopek rož. S ključnikom #samasvojašefica pa je očitno tudi razkrila, da bo po novem delala na svoje.

Alenka je imela pred meseci še eno prelomnico. Vstopila je v klub 40, pri tem pa sta jo s pozornostjo zasuli preostali članici skupine Bepop.