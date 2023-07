Vedeževalec Blaž na grškem otoku: Za ležalnik te lahko olupijo bolj kot sončne opekline (FOTO)

Pisali smo, da se nam je z grškega otoka Mikonos, ki je zaradi višjih cen 'rezerviran' za elito, oglasila bralka Iva, ki je ta otok povsem skritizirala. Ne le zaradi visokih cen – za pivo je treba odšteti tudi 350 evrov, za ležalnik od 80 do 500 evrov –, temveč jo je zmotilo tudi vzvišeno vedenje zaposlenih, umazanija na ulicah in vinjeni turisti, ki so motili njeno sprostitev .

Mikonos velja sicer za glamurozni in žurerski otok, česar se je pred obiskom zavedal tudi najbolj znani vedeževalec pri nas Blaž Knez. Vprašali smo ga, ali je tudi sam doživel otok drugače, kot je o njem vedel pred samim obiskom, kaj pravi na visoke cene in ali je imel morda slabo izkušnjo z zaposlenimi na tem otoku, kot jo je imela bralka.

»Za ležalnik te lahko olupijo bolj kot sončne opekline«

»Mikonos? Pravijo mu tudi 'otok debelih denarnic'. Prisrčno osebje, čudovite plaže, občasno pa te za ležalnik olupijo bolj kot sončne opekline. Tja ne zaviješ z lahko denarnico, razen če si bolj za modni šov kot za pijačo na plaži,« je strnil svoje vtise z dopusta.

Pravi, da ta kraj ni za vsakogar, temveč gre za otok, »ki ga moraš začutiti v svojem srcu, ne le videti z očmi«. »Mikonos ni otok kot naročanje hitre hrane – ne greš tja samo zato, da narediš selfi za instagram in pokažeš prijateljem. To je otok, kjer moraš zares začutiti njegovo dušo – in ne, to ne pomeni, da si dušo natakneš za profilno sliko.«

Mikonos slovi kot ekskluzivna in luksuzna destinacija, zato ni nenavadno, da so cene nekoliko višje kot drugje, a vedeti je treba, da ima kakovost svojo ceno, Blaž pa je po doživetem prepričan, da gre za otok vrhunske kakovosti, kjer se mora vsak obiskovalec zavedati, da se tja odpravlja na prestižne počitnice.

Na Mikonosu si je kupil tudi poncho in se je počutil kot grški bog. FOTO: Osebni Arhiv

»Cene so primerljive z drugimi luksuznimi destinacijami. Seveda lahko najdeš plaže, kjer je cena za ležalnik višja, vendar so tudi druga mesta, kjer so cene bolj dostopne. Glede hrane in pijače pa bi rekel, da so cene primerljive z restavracijami visoke kakovosti v večjih evropskih mestih,« pojasni.

Pozitivne izkušnje je imel tudi z osebjem. »Zlasti bi rad izpostavil prijazno Grkinjo v eni izmed lokalnih trgovin, ki mi je celo pomagala izbrati poncho, tako da sem se počutil kot grški bog. Ta trenutek je bil zame eden najbolj posebnih in mi je še dodatno obogatil obisk Mikonosa,« se spominja po prihodu nazaj domov.

V primerjavi z izkušnjo bralke, ki je otok doživela kot umazanega, pa Blaž pravi, da je čist in urejen. »Glede na njegovo popularnost se mi zdi, da se oblasti in prebivalci zelo trudijo, da bi zagotovili najboljšo možno izkušnjo za obiskovalce,« pravi Blaž, ki je obiskal že veliko krajev po svetu.

Te dni priljubljeni vedeževalec pripravlja kovčke za Belgijo, saj se bo za nekaj mesecev preselil na sever Evrope, česar pa se že zelo veseli. »Komaj že čakam. Belgija mi je res všeč.«