Vedeževalec Blaž nam je razkril, kdo bi lahko zmagal na Evroviziji

Vedeževalca Blaža Kneza, ki je na instagramu dejal, da ima svojega favorita za pesem Evrovizije, ki bo letos maja v Liverpoolu, smo vprašali, kaj napovedujejo karte slovenski zasedbi Joker Out? Ko je že mešal karte, je pogledal še, kdo bi lahko zmagal na tem vsakoletnem tekmovanju skladb zabavne glasbe različnih evropskih držav.

Kako kaže Sloveniji?

»Od začetka so bile karte zelo vzpodbudne potem pa tretja karta smrti, kar pomeni konec in nesreča, ki predstavlja stolp, ki vse zruši. Žal karte niso bile pozitivne. Zdaj, ko vedo, kaj storiti, naj skušajo spremenit še kako pomembno stvar, da bodo kotirali bolj visoko. Sicer je pa tako, da usode ne moreš spremeniti. Želim jim srečo in da zmagajo.«

Vaš favorit je Norveška. Bo ta država slavila zmago?

»Odprl sem karte tudi za Norveško, ki se bo zavihtela zelo visoko. Je moja favoritka, vendar vseeno v kartah piše, da ne bo zmagala.«

Kdo bi bil lahko zmagovalec letošnje Evrovizije?

»Odprl sem karte za Evrovizijo in v oči mi je padla prva karta veselja in druga karta vojaka, kar pomeni vojno in moškega, ki stoji na grobu. Visoko kaže državi, ki bo imela tematsko vpletenost z vojno, ali tista država, ki ima močno vojsko. Prav tako se mi je odprla karta mlade ženske. Občinstvo bi lahko navdušila in očarala ena najmlajših predstavnic«.

Katera država bi torej lahko zmagala?

»Ko sem vprašal, kakšna država bo zmagala, sem videl karto ženske v roki z rožo. Prihaja iz čudovitega mesta, kjer imajo lep parlament vidim tudi konja, ki je simbol njene države in zraven še karta potovanja. «

Kje bodo presenečenja in kje razočaranja?

»Po dolgih letih se bo visoko zavihtela Irska, prav tako bo presenetila Češka. Ko sem obračal karte za Italijo, so mi zletele pod mizo. Razočarana bo tudi izjemno zelo uspešna država, ki ji stavnice kažejo visoko mesto. Počutili se bodo, kot da jim je nekdo vzel zmago, ker je zraven karta lopova. Zna se zgoditi tudi velik incident. Vidim v kartah, da ena država, ki bi bila lahko velik favorit na lestvici, bi bila lahko izključena ali nekaj izgubila.«