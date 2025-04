Večer harmonike in smeha navdušil

Tudi letos so učenci Glasbene šole (GŠ) Bučar pripravili tradicionalni koncert Večer harmonike in smeha, ki bo vsem še dolgo ostal v lepem spominu. »Ker je zanimanje za ta dogodek vsako leto večje, smo ga letos prvič pripravili v športni dvorani OŠ Sostro, kjer je množica navdušencev nad slovensko glasbo uživala kar dobre tri ure,« pove Simon Bučar, vodja ene najbolj dejavnih glasbenih šol pri nas, ki učence vsako leto navdušuje z različnimi projekti. Učenci Glasbene šole Bučar so zaigrali tudi med publiko. »Naslov letošnje teme koncerta je bil In svet se vrti. S tem smo želeli povedati, da ...