Še kamen bi zajokal: vdova slovenskega športnika s čustveno objavo

Težko si je predstavljati, kako hude čase preživlja mlada družina, ki je konec lanskega leta izgubila tako ljubljenega moža in očeta, uspešnega deskarja Marka Grilca. Njegova žena Nina je po njegovi smrti rodila tretjega otroka, hčerko Alasko, skrb za novorojenčka pa je vsak dan prepletena z žalovanjem treh strtih src in vzgojo njunih dveh šoloobveznih otrok, starih šest in osem let.

Družina Grilc. FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek

Nina in otroci. FOTO: Instagram

V spomin pokojnemu možu pa so pretekli vikend pripravili spominsko slovesnost na enem od avstrijskih smučišč. Celoten dan je bil posvečen Grilcu in spominu nanj. Na svojem Instagramu je objavila posnetek, v katerem so zajeti utrinki celotnega dne. Prijatelji, znanci, družina in celo oba otroka so se v spomin spustili po progah in jo zaključili ob spominskem obeležju, ki bo za vedno ostalo tam.