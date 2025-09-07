Včeraj še ena odmevna poroka pri nas: poročil se je Sašo Udovič

Kot verjetno že veste, sta se ta vikend poročila slovenski premier Robert Golob in njegova izbranka Tina Gaber (zdaj Tina Gaber Golob). Prvi vikend v septembru pa sta se po poročanju 24ur poročila tudi nekdanji profesionalni nogometaš Sašo Udovič in njegova partnerica Olga Pavlović, ki se bo po novem pisala Udovič. Večno zvestobo sta si obljubila na gradu Štanjel.

Kot sta povedala za omenjeni medij, jima ta korak »pomeni krono in uradno zaobljubo 22 let trajajoče skupne poti.«

Za glasbo je bilo na njuni poroki dobro poskrbljeno. Pel je pevec Samuel Lucas, nekaj pesmi pa je odpela tudi Irena Tratnik Dosso, poroča omenjeni portal. Tudi na poroki Roberta Goloba in Tine Gaber Golob so igrali znani glasbeniki. Goste so zabavali Mambo Kings in Miran Rudan.