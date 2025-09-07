NEKDANJI REPREZENTANT

Včeraj še ena odmevna poroka pri nas: poročil se je Sašo Udovič

S partnerico sta se poročila po 22 letih partnerstva.
Fotografija: Sašo Udovič je igral za našo »zlato« reprezentanco. FOTO: Sandi Fišer/Mediaspeed.net
Sašo Udovič je igral za našo »zlato« reprezentanco. FOTO: Sandi Fišer/Mediaspeed.net

07.09.2025 ob 17:06
Kot verjetno že veste, sta se ta vikend poročila slovenski premier Robert Golob in njegova izbranka Tina Gaber (zdaj Tina Gaber Golob). Prvi vikend v septembru pa sta se po poročanju 24ur poročila tudi nekdanji profesionalni nogometaš Sašo Udovič in njegova partnerica Olga Pavlović, ki se bo po novem pisala Udovič. Večno zvestobo sta si obljubila na gradu Štanjel.

Kot sta povedala za omenjeni medij, jima ta korak »pomeni krono in uradno zaobljubo 22 let trajajoče skupne poti.«

Za glasbo je bilo na njuni poroki dobro poskrbljeno. Pel je pevec Samuel Lucas, nekaj pesmi pa je odpela tudi Irena Tratnik Dosso, poroča omenjeni portal. Tudi na poroki Roberta Goloba in Tine Gaber Golob so igrali znani glasbeniki. Goste so zabavali Mambo Kings in Miran Rudan

