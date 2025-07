Vau, poglejte, kakšne kopalke je oblekla Denise Dame (FOTO)

Kot je v eno svojih objav razkrila resničnostna zvezdnica Denise Dame, tudi ona te dni uživa na morju, natančneje v Dubrovniku in okolici. Svoje oboževalce je med drugim razveselila s posnetki, na katerih s čolna občuduje lepote Dalmacije, pozirala pa je tudi na čudoviti kamniti plaži.

Bolj kot okolica pa je mnogim v oči padla njena oprava – starleta si je namreč nadela prav posebne kopalke. Namesto običajnega zgornjega dela iz blaga, je oprsje namreč zakrila z velikima školjkama. Posebnemu zgornjemu delu je dodala lahkotno krilce, ki je segalo do tal, in mnogi so se strinjali, da je videti kot čisto prava morska deklica.