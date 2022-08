Vas zanima komu je predsednik vlade poslal srčke? (FOTO)

Na uradni Facebook profil je predsednik stranke Gibanje Svoboda in predsednika vlade dr. Robert Golob danes čestital mami za prav posebno okroglo obletnico, in sicer gospa praznuje 80 let. Zraven je pripel emoji s srčki in zagotovo raznežil ne samo svojo mamo, ampak tudi mame po vsej Sloveniji.

Predsednik vlade je družinski človek, ima ženo in tri otroke, o zasebnem življenju pa ne govori prav rad. Zato je prijetno presenetil z objavo mame na družbenih omrežjih, saj gospa izgleda vsaj deset let mlajša in zraven sina naravnost žari. Kot tudi on.

Za njeno okroglo obletnico ji čestitamo tudi na uredništvu Slovenskih novic.