Vas zanima, kako zna biti romantičen Jure Košir?

Da čas zelo hitro teče, ljubezen pa ostaja enaka sta dokazala še vedno zelo zaljubljena Jure Košir in Simona Škrobar. Na Instagram profilu je nekdanji smučarski as objavil romantično fotografijo, kjer je skupaj z izbranko objet v strastnem poljubu. »Sedem sekund … ne sedem let,« je dopisal zraven fotografije.

V dolgi svileni rdeči obleki in črnimi modnimi dodatki je Simona videti čudovito v objemu postavnega smučarja in uspešnega poslovneža. Njuna govorica telesa pa jasno kaže, da sta še vedno tako močno zaljubljena kot prvi dan.

Zaljubljenemu paru, ki se skupaj rad odpravi na izlete, potovanja, koncerte, pa tudi v naravo so čestitali prijatelji in sledilci na družbenem omrežju ter jima zaželeli še mnogo srečnih let.